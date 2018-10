Boccette A2, Perla Verde Riccione 1 in scia alla coppia di testa

Sport

Rimini

| 14:33 - 04 Ottobre 2018



Nella quarta giornata del campionato regionale A2 girone Sud le due squadre al comando: Bussecchio 2 Forlì e Pippo Team Taverna Verde continuano a marciare col vento in poppa. Un’altra coppia formata da Pizzeria Auriga Latino Rimini e Perla Verde Riccione 1 rimane in scia a due lunghezze mentre perde il passo Time Out Martorano, caduto al Ronco ad opera del tosto President Forlì. Europa Ravenna espugna il campo del Circolo Sport nella stracittadina ravennate. Bussecchio 1 Forlì si impone di misura sul Perla Verde 2 Riccione e ne frena lo slancio verso posizioni d’avanguardia. Salgono le quotazioni di Tullo Games dopo la brillante vittoria casalinga sul malcapitato Branzolino Forlì. Primo punto del Settecrociari (foto) nell’infuocato derby della valle del Savio contro il San Vittore mentre è ancora a zero punti la matricola Pinarella Cervia.

Tabellini:

Pippo Team Taverna Verde Forlì – Sergio Podgora Rimini 4 – 2 (p.t. 1-2)

C. Fabbri e A. Lapi contro A. Tamburini e P. Mussoni 79-80, M. Borselli c G. Santolini 101-36, G. Cicognani e G. De Simone c G. Menghi e S. Lettoli 65-90, L. Bandini c G. Bronzetti 112-84, A. Garavini c R. Varliero 113-60, L. Petrini c A. Minotti 100-90.

Autodemolizioni Bertozzi Gattolino Cesena – Bussecchio Forlì 2 2 – 4 (p.t. 1-2)

L. Golinucci e R. Mazzoni c L. Capriotti e G. Bonoli 71-88, GL. Bianchini c G. Marzoli 67-101, S. Zavalloni e M. Lucchi c E. Lolli e M. Ferrini 81-33, M. Lombardi c F. Ferrini 101-95,

C. Missiroli c M. Merloni 35-101, R. Valbonesi c G. Fabbri 88-103.

President Ronco – Time Out Martorano 4 – 2 (p.t. 3-0)

M. Magnani e S. Tagliaferri c R. Moro e A. Braghittoni 82-78, L. Belluzzo c S. Sirri 110-50, S. Stagnani e A. Samorì c D. Daltri e A. Alessandri 80-74, F. Collinelli c M. Tumedei 95-100, GL. Turci c M. Valzania 36-100, G. Forcellini c G. Barducci 100-45.

Pizzeria Auriga Latino Rimini – Pinarella Cervia 5 – 1 (p.t. 2-1)

R. Costantini e A. Buldrini c D. Muccioli e L. Gardini 81-56, R. Zanotti c F. Guiducci 100-64, L. De Carolis e R. Ciavatta c M. Giannini e F. Venturi 59-81, GL. Lisi c S. Neri 101-86, A. Muccioli c A. Zoffoli 102-56, A. Ricci c A. Palmitesta 101-59.

Perla Verde Riccione 1 – Asioli Forlì 4 – 2 (p.t. 2-1)

A. Santoni e A. Fabbri c M. Masotti e A. Orlati 78-80, S. Quieti c M. Boccali 104-92,

M. Manduchi e A. Donati c M. Boccali e G. Ricci 80-67, F. Marchini c M. Capacci 104-89, P. Felici c G. Morgagni 103-51, P. Barbanti c R. Paterna 62-100.

Bussecchio 1 – Perla Verde Riccione 2 4 – 2 (p.t. 2-1)

G. Angelicchio e A. Sansovini c M. Bianchi e S. Di Ghionno 91-61, S. Morelli c P. Cau 106-86, E. Corticchia e J. Iridi c A. Amantini e C. Ugolini 47-86, M. Bonvini c A. Nicolini 70-107, F. Cimatti c Q. Ricci 103-57, M. Biagini c A. Santoro 104-59.

Circolo Sport Ravenna – Bar Europa Ravenna 2 – 4 (p.t. 1-2)

M. Garavini e D. Lelli c C. Minardi e R. Righi 57-85, M. Vassura c A. Taroni 101-47,

C. Federici e V. Albicocco c M. Gallamini e P. Alessandrini 68-80, C. Lombardi c D. Orioli 98-100, F. Pirazzoli c M. Buonguerrieri 101-79, V. Ambrosecchia c N. Baroncini 88-101.

Tullo Games Mercedes G. – Branzolino FC 5 – 1 (p.t. 3-0)

R. Moriconi e M. Tavone c A. Giunchi e P. Bagnolini 80-24, E. Matteini c M. Valbonesi 100-57, Y. Corbelli e L. Vaenti c R. Rustignoli e E. Samorì 85-79, M. Zamagna c G. Casadei 91-101, M. Bianchi c F. Bagnolini 101-97, P. Zafferani c D. Tisselli 113-63.

Settecrociari Cesena – Sport San Vittore 3 – 3 (p.t. 2-1)

S. Pavolucci e R. Balzani c M. Rossi e D. Prati 34-80, M. Borgini c C. Caminati 100-62,

V. Zanfini e D. Casadei c M. Casadei e D. Magalotti 80-49, M. Piastra c P. Boni 33-100,

C. Fabbri c P. Ercolani 77-100, D. Brighi c GL. Ranieri 106-68.

Classifica Pippo Team Taverna Verde Forlì e Bussecchio Forlì 2 punti 12, Perla Verde Riccione 1 e Pizzeria Auriga Latino Rimini punti 10, Time Out Martorano e Bussecchio 1 punti 7, Tullo Games Mercedes G., President Ronco, Autodemolizioni Bertozzi Gattolino Cesena e Asioli Forlì punti 6, Bar Europa Ravenna, Perla Verde Riccione 2 e Sport San Vittore punti 4, Circolo Sport Ravenna, Branzolino FC e Sergio Podgora Rimini punti 3, Settecrociari Cesena punti 1, Pinarella Cervia punti 0,