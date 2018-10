Santarcangelo, le fabbriche diventano il palco per concerti: inizia il festival 'Ingranaggi'

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:01 - 04 Ottobre 2018



Appuntamento venerdì 5 ottobre con la prima tappa santarcangiolese del festival musicale “Ingranaggi”, che prevede tre concerti in altrettante aziende della città. A partire dalle ore 18,30 presso lo stabilimento di Italpack Packaging machines (via Andrea Costa 106), prenderà il via una serata musicale con protagonista la band Sunday Morning, accompagnata dall’esibizione del duo dark pop cesenate Bremo in apertura e dal djset di Doansai.



All’interno dell’azienda, leader nella progettazione e realizzazione di impianti completi per il confezionamento, la band nata nel 1998 proporrà diversi brani dall’ultimo album, “Let it burn” (2016). Il concerto – a ingresso libero – sarà accompagnato dalla mostra “Notte”, progetto a cura di David Wilson realizzato da “SPontanea”, collettivo di fotografi italiani dedicato alla street photography attivo dal 2013.



Nato nel territorio dell’Unione Bassa Romagna e promosso dall’assessorato alle Politiche giovanili dello stesso ente, il festival “Ingranaggi – musica arte impresa” porta concerti e performance in luoghi dove abitualmente non si produce e non si ascolta musica – ovvero le aziende – con l’intento di avvicinare in un contesto stimolante e informale i giovani al mondo del lavoro. Nel 2018 “Ingranaggi” si è trasformato in un progetto regionale, allargandosi ai territori dell’Unione Terre e Fiumi, dell’Unione Terre d'Acqua e a Santarcangelo, dove sono previste le tre date di chiusura del progetto: venerdì 5, 12 e 19 ottobre. Le tre date santarcangiolesi di “Ingranaggi” sono realizzate dall’associazione Ora d’Aria con il patrocinio e il sostegno del Comune di Santarcangelo – Politiche giovanili, il contributo della Regione Emilia-Romagna, la collaborazione di Vista Mare e Collettivo Spontanea.