Rimini, presidio per il sindaco indagato simbolo dell'accoglienza dei migranti: tantissime adesioni

Attualità

Rimini

| 13:52 - 04 Ottobre 2018

Un presidio per sostenere il sindaco di Riace Mimmo Lucano, indagato per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. E' l'iniziativa organizzata per sabato 6 ottobre (ore 10.30) da Sinistra Italiana, Anpi Rimini, Arci Rimini, Associazioni No Border e La comune, Casa Don Gallo per l’autonomia, CdC Rimini, Cgil Rimini, Federconsumatori Rimini, Grotta Rossa spazio pubblico autogestito, Libera Rimini, Le città visibili, LeG Rimini, Mdp-art1, Pacha Mama, Possibile, Pci, Rifondazione comunista, Vite in transito. I promotori invitano tutti i cittadini riminesi "a partecipare al presidio di solidarietà e sostegno a Mimmo Lucano e al modello di accoglienza e integrazione sviluppato a Riace", sottolineando che nel comune di Riace, il sindaco è riuscito "ad aprire le porte, dare ospitalità, fare integrazione e grazie a questo riaprire le scuole, negozi, attività, ridare vita ad un comune altrimenti abbandonato a se stesso, riportando la vita in un paese che condannava i propri figli all’emigrazione". In una nota Sinistra Italiana elogia il modello di accoglienza e integrazione promosso dal sindaco di Riace, "che ha prodotto convivenza e speranza, tenendo bene al centro diritti e valori umani". Per i promotori le indagini su Lucano sono "un chiaro attacco politico" che "blocca questa straordinaria esperienza con l’intento di gettare ombre nell’opinione pubblica e che ha l’obiettivo di inserire Riace nel calderone della retorica legalitaria che accompagna il tema delle migrazioni e dei migranti".