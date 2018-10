Coppia riminese festeggia 50 anni di matrimonio: il regalo è il fiore simbolo del teatro Galli

Attualità

Rimini

| 12:33 - 04 Ottobre 2018

Un fiore per festeggiare mezzo secolo d’amore. In occasione delle nozze d’oro dei genitori, Daniela ha pensato ad un regalo speciale: il fiore del Teatro Galli. Sergio Magnani e Anna Peruzzi sabato 29 settembre hanno festeggiato insieme alle persone care cinquant’anni di matrimonio: una ricorrenza importante e che la figlia Daniela ha voluto legare ad un altro traguardo storico, la riapertura del Teatro della città dopo 75 anni. “Ho approfittato dell’iniziativa Entra in scena con un fiore per fare ai miei genitori un regalo particolare – racconta Daniela - Sono stati molto lieti di scoprire di essere diventati amici del Teatro Galli e di poterne condividere un pezzettino”.

L’iniziativa Entra in scena con un fiore prevede che diventando Amico del Galli con una libera donazione si possa ricevere uno dei preziosi stucchi realizzati in gesso e rivestiti in foglia d’oro che ornano il teatro e che riproducono, su disegno dell’architetto Luigi Poletti, un elemento floreale.

Un fiore elegante ed esclusivo (la collezione è composta da esemplari numerati) e sempre più gesto d’amore: se c’è chi ha scelto il fiore come regalo per l’anniversario di nozze c’è anche chi l’ha scelto come simbolo di uno dei momenti più importanti della sua vita. E’ il caso di un riminese, che si sposerà a breve e che ha scelto il fiore come bomboniera per il suo ristretto gruppo di invitati, per un matrimonio all’insegna del teatro. Un altro esempio quindi di quanto sia palpabile e diffusa l’attesa e la partecipazione per la riapertura di un luogo che è più di un ‘contenitore culturale’, ma è un pezzo importante dell’identità di Rimini. Lo dimostra anche il numero di adesioni alla campagna Entra in scena, che ha superato le 125 donazioni liberali. Un numero che si aggiorna di giorno di giorno.