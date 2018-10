Santarcangelo Calcio, il 7 ottobre si gioca al Neri la gara casalinga contro la Vastese. Juniores, che hurrà

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:19 - 04 Ottobre 2018

La partita tra Santarcangelo e Vastese, quinta giornata del campionato Serie D girone F, in programma domenica 7 ottobre alle ore 15:00, sarà disputata allo stadio Romeo Neri di Rimini anziché allo stadio Valentino Mazzola. La variazione di sede si è resa necessaria per i lavori di rigenerazione dei campi sportivi in erba del complesso sportivo clementino. Il Santarcangelo Calcio ringrazia il Comune e la Questura di Rimini per l’attenzione e la disponibilità dimostrata nei confronti della società gialloblù.



JUNIORES

Successo nel derby col San Marino per 3-0.



Santarcangelo: Forti, Alvisi, Galassi, Zanni (25’ st Novelli), Meco, Fabbri, Sapori (35’ st Felline), Guarino (25’ st Camaj), Bua (12’ st Bucci), Bellettini (12’ st Valentini), Morri. In panchina: Ronci, Galli, Bernardi. All. Fusi.



San Marino: Cuomo, Fabbri, Lanciano, Schiavone, Barbuto, Gijni, Puddu (25’ st Trupia), Benvenuto (40’ st Kondaj), Pagano (40’ st Fanelli), Arancio (18’ st Cislaghi), Tallevi (1’ st El bacha). In panchina: Zylfo, Petrosino, Tallevi P.



Marcatori: 5’ pt e 35’ st Sapori, 40’ st Valentini.