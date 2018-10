Nuovo elettrodotto, via vecchie linee e tralicci a Coriano, l'incontro tra Comune e Terna

Attualità

| 12:03 - 04 Ottobre 2018

Nell’ambito del percorso di concertazione con le amministrazioni locali Terna, operatore nazionale per la trasmissione di energia, ha incontrato il Comune di Coriano per presentare l’intervento “Anello 132 kV Rimini-Riccione” finalizzato a rendere più sicuro ed efficiente il sistema elettrico dell’area, soprattutto durante la stagione estiva durante la quale i consumi elettrici aumentano notevolmente.

L’intervento prevede la realizzazione di circa 1,2 km di elettrodotto in cavo interrato che, una volta entrato in esercizio, permetterà la demolizione di circa 1,6 km di vecchie linee aree e 6 tralicci all’interno del centro abitato di Coriano.

Con l’incontro Terna prosegue il percorso di dialogo e confronto con il territorio finalizzato a condividere un’opera importante per l’area e che continuerà nei prossimi mesi.

Domenica Spinelli Sindaco di Coriano: “Siamo contenti di aver intrapreso questo percorso di condivisione su un progetto impattante e migliorativo per il territorio, sia dal punto di vista ambientale che estetico. Nella presentazione del progetto abbiamo già sottoposto alcune richieste nell’ottica migliorativa, soprattutto inerente al punto in cui termina l’intervento. Soddisfatti per la quantità di tralicci, che grazie all’interramento della linea, verranno dismessi. Grazie a questa metodologia di lavoro siamo fiduciosi che la firma del protocollo arrivi nei tempi prestabiliti.”