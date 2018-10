Flash mob dell'allattamento, Casa delle donne di Rimini aperta a disposizione delle mamme

Attualità

Rimini

| 10:45 - 04 Ottobre 2018

La Casa delle Donne del Comune di Rimini rimarrà aperta sabato 6 ottobre, a disposizione delle mamme che parteciperanno al flash mob “Allattiamo insieme”, che si svolgerà in piazza Cavour alle ore 10,30.

In occasione della Settimana mondiale per l’allattamento in diverse piazze di città emiliano romagnole ci saranno i flash mob “allattiamo insieme”. L’invito è “indossa una maglietta bianca e vieni anche tu ad allattare”. Si tratta di una iniziativa promossa per il sesto anno consecutivo dalla Regione Emilia Romagna e organizzata in Romagna dai Dipartimenti Salute Donna, Infanzia e Adolescenza dell’Azienda USL in collaborazione con i Comuni, gli Enti locali, le Associazioni di volontariato del territorio e i Gruppi di sostegno.