Cronaca

Rimini

| 20:00 - 03 Ottobre 2018

E’ stato trasportato in ambulanza all’ospedale 'Infermi' di Rimini un giovane motociclista 18enne, rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto mercoledì pomeriggio in via San Lorenzo in Monte a Covignano di Rimini. Il ragazzo, in sella alla due ruote, si è scontrato contro un camion. Le sue condizioni sono parse subito gravi. Sul posto la Polizia Municipale per rilevare la dinamica dell'accaduto. Foto di repertorio.