E' morto l'anziano ustionato ricoverato al Bufalini: travolto da una fiammata di una bombola del gas

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 19:22 - 03 Ottobre 2018

E’ deceduto l’uomo di 75 anni ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena dove era stato ricoverato in seguito ad un grave incidente domestico. L’anziano, infatti, mentre cercava di tagliare una bombola del gas con un flessibile era stato travolto da una fiammata nel garage di un'abitazione in via Bargellona, a San Vito, a cui ha fatto una violenta esplosione. I primi a correre in suo soccorso sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento l'incendio originatosi nell'eplosione, ed i sanitari del 118.