Calcio C, chi è l'arbitro Garofalo di Giana Erminio-Rimini. La curiosa storia del club di Gorgonzola

17:42 - 03 Ottobre 2018

Sarà Gino Garofalo della sezione di Torre del Greco, assistito da Luca Dicosta di Novara e Paolo Cubicciotti, l'arbitro di Giana Erminio-Rimini. Alla sua terza stagione in CAN Pro, Garofalo di Torre del Greco non ha alcun precedente con il Rimini, mentre ha già diretto la Giana nella stagione 2016/17, durante la fase a gironi di Coppa Italia Lega Pro, in occasione di Lumezzane-Giana Erminio del 21 agosto 2016, finita con la vittoria 2-0 per i biancazzurri. Nel complesso, nella sua carriera nel campionato e in Coppa Italia Serie C il fischietto campano ha comminato 70 ammonizioni – di cui una sola doppia – 3 espulsioni ed assegnato 10 rigori.

IL CLUB Il Giana Erminio è un club sconosciuto per i tifosi riminesi. Appartiene alla città di Gorgonzola, hinterland di Milano e viene definita la terza squadra di Milano. Nel calcio professionistico italiano nessuna squadra ha un nome e un cognome. Erminio Giana, nativo di Gorgonzola, sottotenente del 4° Reggimento Alpini del Battaglione “Aosta”, Medaglia d’Argento al Valor Militare, caduto all'età di diciannove anni sulle trincee del Monte Zugna durante la Prima Guerra Mondiale, è “la storia” che si è voluta ricordare. Erminio Giana era un combattente “come lo sono i giocatori che dal 1909 scendono sul campo di Gorgonzola” ammonisce il sito del club.

Dal 2014 il Giana Erminio in Lega Pro: ci è arrivato vincendo dal 2012 tre campionati di fila: Promozione, Eccellenza, serie D. Nelle prime due stagioni tra i prof ottiene due salvezze, alla terza stagione in terza serie la Giana fa un salto di qualità: grazie soprattutto a un girone di ritorno d'alto livello, i biancazzurri terminano la stagione regolare piazzandosi quinti nel gruppo A, qualificandosi per la prima volta nella sua storia ai play-off eliminando la Viterbese al primo turno e arrendendosi al Pordenone al secondo. La scorsa stagione? Ancora playoff (eliminazione da parte del Piacenza) al primo turno.

LA SOCIETA’ Da trent’anni il presidente è l 1985 l’'imprenditore locale Oreste Bamonte (sponsor sulle maglie), al suo fianco c'è sempre stato Angelo Colombo, oggi responsabile della gestione, nei 15 anni precedenti direttore generale e prima ancora segretario e giocatore, per un totale di circa 40 anni. Per 23 stagioni consecutive - dal 1995/96 al 2017/18 - sulla panchina della prima squadra, senza mai un esonero nonostante l'alternanza di promozioni e retrocessioni, si è seduto l'allenatore Cesare Albè, che all'alba dei suoi 64 anni è tornato sui banchi di Coverciano e il 25 agosto 2014 ha superato l'esame del corso per allenatore professionista di Seconda categoria – UEFA A. Dalla stagione 2018/19 Cesare Albè ha lasciato il timone della squadra per essere nominato vicepresidente con delega all'area tecnica e al suo posto è stato promosso Raul Bertarelli, che dal primo anno nei professionisti è stato a fianco di Albè come vice allenatore.

