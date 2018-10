Parchi e giardini pubblici di Riccione si arricchiscono di nuovi giochi e arredi

Attualità

Riccione

| 16:39 - 03 Ottobre 2018



Per l’assessore all’ambiente Lea Ermeti “Con il lavoro e le idee diamo a Riccione spazi dove interagire, vivere e ritrovarsi. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo per dare ai riccionesi nuove aree verdi senza trascurare quelle più piccole. Stiamo puntando molto sul grande valore dell’ambiente, di polmoni verdi dove ricaricarsi da soli, in famiglia, con gli amici o in compagnia del proprio cane per migliorare la qualità di vita. Nuovo verde ma anche tanta manutenzione e cura dei parchi, il nostro patrimonio va tutelato. E noi lo facciamo prendendo anche in considerazione le segnalazioni dei cittadini di denuncia di episodi di scarso senso civico e inciviltà.

Da piccoli a corposi interventi di nuovo verde all’installazione o sostituzione di giochi per bambini, dal centro ai quartieri, abbiamo introdotto numerosi cambiamenti per riscoprire una città sempre più viva e attiva.”





A Riccione Paese nei mesi scorsi è stato realizzato il Bibliogreen, giardino attrezzato della Biblioteca comunale con tavoli, panchine, gazebo e wifi gratuito, un nuovo spazio di cultura e svago aperto a tutti i cittadini, non solo a chi frequenta la biblioteca.

Il giardino Olmeda di viale Lazio, a fianco del Centro della Pesa, è stato messo a nuovo con nuove porte da calcio e canestri, giochi e panchine.





Il Parco della Resistenza, storica area verde cittadina, verrà ulteriormente riqualificato con un progetto mirato. Dopo l’installazione di giochi inclusivi utilizzabili da ogni bambino senza barriere o ostacoli e la sistemazione complessiva delle tre aree adibite a spazi giochi con la sostituzione dei tappetini antitrauma, delle recinzioni e la manutenzione dei laghetti, l’amministrazione sta mettendo a punto con Geat, tenuto conto anche delle segnalazioni dei privati, un organico sistema di interventi a partire dai laghetti.





“ Stiamo predisponendo una progettazione di interventi che sarà risolutiva -spiega l’assessore Ermeti - per evitare l’affioramento delle micro alghe che, con le elevate temperature, risalgono in superficie. Sostanze organiche che vorrei sottolineare non sono assolutamente nocive alla salute. A stagione climatica ideale Geat procederà ad un intervento di radicale pulizia dei fondali dei laghetti e alla riqualificazione degli argini. Lavori che rientreranno in una più ampia operazione progettuale con nuove asfaltature nelle stradine interne a favore di pedoni e ciclisti e nella ridefinizione della zona ex voliera oggi convertita a nuovo gazebo con tavoli e panchine.”





Se la conversione e il potenziamento di aree verdi scorge nel Parco degli Olivetani una nuova e grande zona della città che a breve diventerà fruibile per i cittadini, altri interventi minori sono stati realizzati o sono in procinto di partire nell’ottica di non tralasciare la manutenzione o implementazione di verde, giochi o attrezzature nei quartieri.





A Fontanelle nel Parco di via Sicilia sono stati installati nuovi giochi e tavoli mentre al Parco Vittime Civili 2 agosto verrà ricavata ex novo una nuova area giochi con la sostituzione dei canestri e la risistemazione del verde. Sempre a Fontanelle nello spazio giochi del Parco Sette Nani è previsto un intervento di potenziamento dell’illuminazione per rendere più luminosa l’intera area. Tra le zone Alba e Marano i giardini Ugo La Malfa verranno completamente riqualificati nell’ambito del nuovo lungomare 4.





“ Sono interventi diffusi e dedicati quelli realizzati e programmati in ogni quartiere - chiude l’assessore Ermeti - una città in ordine consente di plasmare in maniera naturale e spontanea luoghi di aggregazione e socializzazione all’aperto. Le aree verdi e quelle utilizzate per il gioco dei più piccoli sono un bene prezioso che l’amministrazione comunale vuole continuare a migliorare”.