Passi Carrai, a Riccione arrivano per posta i bollettini per pagare il canone

| 16:37 - 03 Ottobre 2018

Il 31 ottobre è il termine ultimo fissato per il pagamento del canone Passi Carrai relativamente al 2017. La lettera che partirà entro la settimana, con allegato il bollettino di conto corrente postale, sarà rivolta a 8.000 posizioni, di cui 1/3 risultate irregolari a seguito dell’attività di censimento avviata nel 2017 e che ha previsto una massiccia raccolta di informazioni numeriche sulla popolazione residente, le abitazioni e gli edifici. Censimento preceduto da una fase in cui l’amministrazione ha invitato i cittadini, titolari di passi carrai, a mettersi in regola entro la fine del 2016.

E’ inoltre in corso l’emissione degli avvisi di pagamento COSAP per l’anno 2018 che, a breve, verranno recapitati ai titolari di occupazione di spazi e aree pubbliche con Passi e Accessi carrabili. Il canone è stato calcolato tenendo conto delle diminuzioni tariffarie per il 2018 e delle misure verificate dai tecnici comunali durante il censimento dei passi e accessi carrabili.

Il ricalcolo delle tariffe tiene inoltre conto dell’intermezzo del Commissario Prefettizio nel 2016 con l’introduzione di un aumento del canone dei passi carrai, per cui il cittadino che ha pagato nel 2017 una tassa più elevata per gli aumenti di cui sopra, oggi dovrà corrispondere nel 2018 una tariffa più bassa rispetto al dovuto- perché già corrisposta nel 2017 come ‘ acconto’ sul 2018 .

Infine gli Accessi carrai verranno adeguati ai Passi Carrai, considerato che, secondo giurisprudenza, la funzione è la medesima che consiste nell’interdire il parcamento dinnanzi al luogo in cui è posizionato il cartello.

Il corretto ricalcolo delle tariffe è stato possibile attraverso il corposo censimento, avviato dall’amministrazione dopo ben 30 anni, e reso operativo dal determinante contributo degli uffici ai Tributi, Geat e Polizia Municipale.

L’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito al presente avviso è l’Ufficio COSAP n. 7 in Viale Vittorio Emanuele II n. 2 aperto al pubblico nei seguenti orari: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 ed il Giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Per contattare l’ufficio i numeri disponibili per informazioni sono: 0541.608.314 e 0541.608.260, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 10:00 e dalle ore 13:00 alle 14:00.

Per informazioni consultare il sito web Istituzionale del Comune di Riccione: www.comune.riccione.rn.it