Presidente della Repubblica a Rimini per anniversario della Comunità di don Oreste Benzi

16:29 - 03 Ottobre 2018

Ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il prossimo 7 dicembre alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell'Associazione Comunità 'Papa Giovanni XXIII' in programma al Palacongressi di Rimini. Lo rende noto la stessa comunità fondata da don Oreste Benzi. Mattarella visiterà, in mattinata, una delle case-famiglia della 'Papa Giovanni' per poi essere ospite della convention della comunità. "Accogliere il Capo dello Stato sarà motivo di grande gioia e onore - osserva il presidente della 'Papa Giovanni XXIII', Paolo Ramonda - e lo ringraziamo per aver risposto all'invito: è un riconoscimento all'infinita opera di Don Benzi, salito al cielo nel 2007 ed al lavoro proseguito in questi anni dai membri dell'associazione donati completamente a condividere la vita con i più deboli e - conclude - gli emarginati, con case famiglia e comunità di accoglienza in 42 Paesi del mondo".