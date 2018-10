Rimini, diminuiscono gli incidenti ma aumentano i morti sulle strade

Attualità

Rimini

| 16:21 - 03 Ottobre 2018

Nella provincia di Rimini, nel confronto tra 2017 e 2016, si è riscontrato un trend in diminuzione per quanto riguarda incidenti (-2,2%) e feriti (-2,8%), mentre sono in aumento i morti (+15,8%). Rispetto al 2010, anno di riferimento per l’Unione Europea per calcolare l’obiettivo di diminuzione del 50% della mortalità, rimangono comunque in calo tendenziale tutti e tre i parametri di riferimento. I decessi sono passati rispettivamente da 19 nel 2016 a 22 nel 2017; erano stati 23 nel 2010. Anche il costo sociale di conseguenza è aumentato di circa 2 milioni di euro rispetto al 2016. Il numero di abitanti è in leggero aumento, così come il parco veicolare è aumentato (+1,5%). Riguardo ai veicoli coinvolti si registra un aumento per i motocicli.

Riguardo alle persone ferite si registra un aumento degli automobilisti (+0,4%) e degli autisti di autocarro e motrice (+6,8%); gli altri sono in calo. Riguardo alle persone morte da notare l’aumento dei guidatori di ciclomotori (da 2 a 3), dei ciclisti (da 2 a 6) e dei pedoni (da 3 a 5). Nel medio periodo (2010/2017), la tendenza è quella di un calo generale tranne che per i feriti ciclisti e pedoni, in aumento rispettivamente del 7,5% e del 2,3%.

Per quanto riguarda le fasce di età, si riscontra una diminuzione generalizzata in tutte le fasce rispetto al 2016, tranne che per i deceduti ultraquarantenni.

Riguardo alla natura dell’incidente spiccano il tamponamento e gli urti contro ostacolo o veicolo fermo.