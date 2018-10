Inchiesta Lady Godiva, detenuto ai domiciliari non risponde al citofono. Denunciato per evasione

Cronaca

Rimini

| 16:19 - 03 Ottobre 2018

Era stato arrestato e posto ai domiciliari lo scorso mercoledì dagli uomini della Squadra Mobile di Rimini, nell’ambito dell’inchiesta “Privè”, che aveva portato alla luce l’esistenza di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti ed al favoreggiamento della prostituzione, nel noto night Lady Godiva. Uno degli indagati non è stato trovato in casa dalla Polizia, nella serata di lunedì, nel consueto controllo eseguito per verificare il rispetto dei domiciliari. Martedì mattina, al ritorno dei poliziotti, ha giustificato l'assenza della sera prima dicendo di non aver sentito il campanello. Per questo non aveva aperto la porta agli agenti. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per evasione.