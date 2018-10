Abusivo gli occupa l'appartamento sfitto a Rimini, denunciato ed espulso 22enne tunisino

Cronaca

Rimini

| 16:07 - 03 Ottobre 2018

Si è introdotto in un appartamento sfitto, usandolo come alloggio abusivo: è stata la proprietaria ad accorgersi dei "segni" del suo passaggio e a scoprire poi il responsabile. Quest'ultimo, un 22enne tunisino, è stato denunciato per il reato di invasione di edifici ed è stato espulso nella mattinata di mercoledì, essendo clandestino. Il giovane si era così introdotto in un appartamento di via Lugo. La proprietaria si è accorta che la porta di ingresso era stata forzata, ma l'inquilino abusivo, non presente all'interno, aveva anche lasciato la finestra del bagno aperta, indumenti sparsi in giro e il letto era stato sistemato con lenzuola e coperte. La donna ha raccolto tutte le cose, mettendole in una valigia lasciata in giardino. Martedì, in tarda serata, ha visto un individuo entrare nell'abitazione e ha chiamato la Polizia. Gli agenti hanno trovato il 22enne che dormiva tranquillamente nel letto e lo hanno portato in Questura, per gli accertamenti.