Rimini, in gita scolastica con la droga: scoperto minorenne da professore di religione

Cronaca

Rimini

| 15:59 - 03 Ottobre 2018

In gita scolastica a Rimini e alloggiato in un istituto religioso, è stato trovato in possesso di marijuana. Il ragazzo, un minorenne, è stato segnalato alla Prefettura di Rimini come assuntore di stupefacenti. La comitiva di studenti proveniva da Bologna: lunedì sera è stato uno dei suoi professori, quello di religione, a scoprirlo. L'uomo infatti, avendo saputo che qualcuno dei suoi studenti era in possesso di marijuana, ha chiesto agli studenti di svuotare i bagagli, cosa che hanno fatto tutti spontaneamente. Uno di loro aveva un piccolo involucro con marijuana essicata.