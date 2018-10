Spesa online, gelato è il prodotto più acquistato in estate. Rimini località più golosa

Attualità

Rimini

| 15:47 - 03 Ottobre 2018

E' stato il gelato il prodotto alimentare più acquistato online nel periodo estivo da giugno a settembre per un totale complessivo di vendita di 7 tonnellate. La preferenza maggiore è stata per le vaschette seguite dai coni e gli stecchi, biscotti e ghiaccioli. Catania è la città più "gelatosa". Il dato economico emerge da "Abitudini di Consumo", l'indagine di Supermercato24 che analizza periodicamente le abitudini di consumo degli italiani nella spesa online, per conoscere e confrontare - si legge in una nota - le differenze di acquisto a seconda della stagionalità, della provincia e dei gusti. Ai primi posti della classifica dei prodotti più acquistati risulta esserci, oltre alla leadership del gelato, la categoria Acqua, Bibite e Alcolici, col 13,5% degli ordini totali, seguita da Formaggi e Salumi (12%), e Frutta e Verdura al terzo posto (11,5%). A completare il vertice ci sono Carne e Pesce (8,5%) e Sughi, Scatolame e Condimenti (8%). La spesa media per carrello nel periodo analizzato è stata di 58 euro. Dalla ricerca di mercato emerge inoltre che Roma e Milano sono le province in testa per numero di ordini, seguite da Torino, Verona e Padova. Il premio di provincia più sana dell'estate 2018 va invece alla Capitale. Roma è stata infatti la provincia con la più alta percentuale di spesa per frutta e verdura sul carrello complessivo, con un 14% sugli ordini totali. Al secondo posto Bologna, con il 12,7% e, a seguire, Treviso (11%). Infine Rimini è la località più golosa con quasi il 9% sulla spesa totale. Varese si aggiudica il primato nel consumo di carne e pesce con il 12% della spesa media, mentre Genova (7% della spesa totale) conquista il primato nell'acquisto di generi alcolici.