Tre donne arrestate dopo una rapina in abitazione a Spadarolo di Rimini: hanno fra i 18 e 58 anni

Rimini

| 14:50 - 03 Ottobre 2018

Due donne entrano in casa di una coppia di anziani per rubare e non esitano ad alzare le mani sul figlio di questi: è quanto successo sabato pomeriggio in via Mirandola a Spadarolo, una zona interna della frazione del Comune di Rimini. I Carabinieri hanno così arrestato una 40enne di Coriano, una 58enne de La Spezia e una 18enne di Rieti, accusate di rapina impropria. La più giovane delle tre era rimasta in automobile a fare da palo, le altre due invece sono entrate in casa di una coppia di anziani, che erano in giardino, rovistando nella camera da letto alla ricerca di denaro e gioielli. A scoprire le ladre è stato il figlio dei padroni di casa, che si è insospettito vedendo l'auto della banda e notando il cancello aperto. Immediata la chiamata al 112, ma una volta dentro casa, l'uomo si è imbattuto nelle due ladre che lo hanno spintonato, facendolo cadere, scappando e abbandonando la refurtiva. Nel frattempo però sono arrivati i Carabinieri che le hanno fermate e arrestate. Per il figlio dei due derubati qualche giorno di prognosi dopo le cure al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini. L'arresto delle tre ladre è stato convalidato: la 40enne è ai domiciliari, la 18enne è tornata in libertà e la 58enne si trova in carcere a Forlì.