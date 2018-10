Schianto contro la parete della galleria a Mercato Saraceno: grave una coppia di Sant'Agata Feltria

Cronaca

| 14:25 - 03 Ottobre 2018

Grave incidente avvenuto alle 9.30 di mercoledì sulla E-45, nella galleria al km 189, all'altezza di Mercato Saraceno. Una coppia di Sant'Agata Feltria, lui 43 anni, lei 32, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena dopo il sinistro: la coppia viaggiava su un'Audi A3 che per cause in corso di accertamento è finita fuoristrada, contro la parete della galleria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale del 118 con due ambulanze, ma poi si è deciso per il ricovero con l'elisoccorso. Durante i rilievi e i soccorsi è stata chiusa una carreggiata al traffico.