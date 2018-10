Addio buche, nuovo asfalto tra le vie della Repubblica e Carlo Alberto della Chiesa

Attualità

Rimini

13:44 - 03 Ottobre 2018

Termineranno entro mercoledì prossimo i lavori in corso per la riasfaltatura degli 800 metri di via della Repubblica e Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Un intervento che sarà solo un anticipo importante di un altro intervento sulle strade comunali che vedrà la completa riasfaltatura, per ben tre chilometri, di via San Salvatore.

Si tratta di interventi entrambi realizzati da Hera per conto del Comune di Rimini nel quadro di quanto disposto dal regolamento comunale che regola l’attività di ripristino del manto stradale nei confronti delle aziende erogatrici di servizi che, come in questo caso, devono intervenire sul suolo e sottosuolo stradale comunale per la propria attività. Ciò consente agli uffici comunali di quantificare la riasfaltatura “dovuta” monetizzandola per poi, in un rapporto sinergico, decidere i migliori tempi e modalità dell’utilizzo.

I lavori eseguiti da Hera S.p.A., prevedono il rifacimento dell’asfalto a seguito degli interventi puntuali di lavori di scavo eseguiti in Pronto Intervento sulle reti di acquedotto e fognatura nei mesi precedenti dopo un primo intervento di ripristino temporaneo, infatti, a distanza di qualche mese viene garantito un nuovo intervento definitivo di sistemazione del manto stradale nel tratto oggetto di scavo.

L’intervento su via Della Repubblica - Dalla Chiesa, nel tratto compreso tra la SS16 e la via Flaminia, ha preso avvio nella notte di lunedì scorso e consiste nel rifacimento del manto stradale lungo della strada per una lunghezza complessiva di circa 850 metri. La normale viabilità non viene modificata eccezion fatta per le giornate 8 e 9 ottobre durante le quali sarà chiusa dalle ore 22 alle ore 6 la via Euterpe fino all’intersezione con la via Pomposa.

I lavori, salvo imprevisti, saranno ultimati entro mercoledì 10 ottobre per dar seguito all’intervento in programma su via San Salvatore, dagli incroci con la via Montescudo e via Coriano che, come noto, domenica 19 maggio assurgerà agli onori della cronaca per il passaggio della cronometro della tappa Riccione – San Marino del Giro d’Italia 2019. Si tratterà di un intervento corposo sui tutti i tratti ammalorati avendo via San Salvatore una lunghezza complessiva di circa 3 chilometri. Anche in questo caso la normale viabilità non verrà modificata, potrebbero tuttavia crearsi disagi alla circolazione per la presenza di impianto semaforico in prossimità del cantiere.