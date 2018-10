In casa cocaina e duemila euro in contanti, 35enne pregiudicato calabrese finisce in manette

Cronaca

Cattolica

| 13:26 - 03 Ottobre 2018

Un 35enne pregiudicato calabrese, residente nel pesarese, è stato arrestato dai Carabinieri di Cattolcia al termine di attività di indagine. L'uomo è risultato implicato in attività di spaccio di stupefacenti. Nel corso delle perquisizioni personale e domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto cinque grammi di cocaina, tutti suddivisi in dosi, la somma contante di 2000 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e un proiettile calibro 45. L'arrestato è stato processato per direttissima nella mattinata di mercoledì.