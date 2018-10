La 'nuova' Strada Statale 16: arriva la convenzione, obiettivo iniziare i lavori a metà 2019

Attualità

Rimini

| 13:20 - 03 Ottobre 2018

Mercoledì 3 ottobre è arrivata all’amministrazione provinciale e ai Comuni di Rimini, Riccione, Coriano e Misano, la convenzione che dispone i rispettivi compiti e ruoli tra i citati Enti locali, Anas e Autostrade per l’Italia per la realizzazione delle opere viarie per la Statale 16, opere di completamento sulla viabilità connessa alla costruzione della terza corsia autostradale, nel tratto compreso tra Rimini Nord e Cattolica. Lo comunica il Presidente della Provincia di Rimini Andrea Gnassi. La firma della convenzione, da parte delle istituzioni interessate, arriva dopo un lungo e travagliato percorso burocratico. A seguire partiranno gli espropri e il bando per i lavori, che il Presidente della Provincia di Rimini auspica avvenga in tempi rapidi. L'obiettivo è far partire i cantieri dal giugno 2019.





I dieci interventi:

1-percorso ciclopedonale zona Covignano;

2-attraversamento ciclopedonale SS16 - via Covignano;

3-attraversamento ciclopedonale SS16 - intersezione via Grottarossa e SS16;

4-attraversamento ciclopedonale SS16 - via Coriano;

5-rotatoria intersezione SS16-SS72;

6-rotatoria intersezione SS16-SP 41 ‘Montescudo/Coriano’;

7-viabilità di collegamento via venezia- via Udine;

8-viabilità di collegamento via Berlinguer- via Tavoleto;

9-percorso ciclopedonale zona Scacciano;

10-completamento viabilità di servizio dell’Autodromo.