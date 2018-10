Obbligo vaccini a scuola, tutti in regola a Rimini: gli ultimi sette bimbi hanno prenotato la visita

Attualità

Rimini

| 12:50 - 03 Ottobre 2018

Tutti i nuovi iscritti alle scuole per l'infanzia e nidi di Rimini sono in regola con gli obblighi di vaccinazione. Lo comunica l'Assessore Mattia Morolli. Iniziamente erano 38 i nuovi iscritti non in regola, divenuti poi 21 e poi 10. A quest'ultimi è stata recapitata la lettera di diffida. Ad ogni modo, sette di queste dieci famiglie hanno prenotato la visita entro il 31 ottobre, ultima data utile. "Faremo, come per tutte le altre, un monitoraggio in tempo reale; già da questa mattina i nostri uffici hanno preso contatto con l'Ausl per verificare l'effettiva prenotazione delle visite e lo svolgimento del regolare percorso vaccinale", spiega l'Assessore Morolli. In caso contrario, i sette alunni saranno sospesi da scuola e le loro famiglie dovranno comunque pagare la retta.