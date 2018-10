Beach tennis Viserba, in fuga nel girone A Zammarchi-Guidi, nel B a punteggio pieno solo Bertozzi-Crociati

Sport

Rimini

| 12:42 - 03 Ottobre 2018



Sempre più entusiasmante il campionato maschile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. Tanti sono stati i match combattuti e decisi al fotofinish del terzo set, a dimostrazione del grande equilibrio generale. Nel girone A si mettono in luce Zammarchi-Guidi (foto) che prendono il largo sulle inseguitrici, mentre nel B la coppia Bertozzi-Crociati rimane l’unica a punteggio pieno. Martedì è in programma la quarta giornata. Ma vediamo nel dettaglio i risultati.

Girone A. Vittorie piene per 3-0 di Zammarchi-Guidi su Rinaldi-Paci e Galassi-Zamagna su Filippi-Pari, mentre di misura per 2-1 sono i successi di Galli-Grassi su Cataldo-Stacchini e Cimatti-Lombini su Antonelli-Urbinati. In posticipo il match-clou tra Amaduzzi-Volonghi e Mecozzi-Campedelli.

Classifica: Zammarchi-Guidi 8, Cataldo-Stacchini 6, Rinaldi-Paci, Mecozzi-Campedelli 5, Amaduzzi-Volonghi, Galassi-Zamagna 4, Cimatti-Lombini 3, Grassi-Galli 2, Filippi-Pari, Antonelli-Urbinati 1.

Girone B. Vittorie piene per 3-0 di Bertozzi-Crociati su Bonacorsi-Bugli ed Esposito-Gambuti su Broccoli-Gessaroli, mentre di misura per 2-1 sono i successi di Zannoni-Bazzocchi su Frisoni-Cavaldoro, Filippini-Bevitori (sost. Giovanardi) su Urbini-Perazzini, Agostini-Leardini su Zoli-Amati, Greco-Fabbri su Cerliani-Bernardi, Aneti-Tiraferri su Lazzarini-Alvisi (sost. Morosato), Savini-Torroni su Angeli-Said.

Classifica: Bertozzi-Crociati 9, Greco-Fabbri 8, Urbini-Perazzini 7, Angeli-Said, Filippini-Bevitori, Esposito-Gambuti 6, Lazzarini-Alvisi, Zannoni-Bazzocchi, Agostini-Leardini 4, Aneti-Tiraferri, Cerliani-Bernardi 3, Savini-Torroni 2, Bonacorsi-Bugli, Zoli-Amati, Frisoni-Cavaldoro, Broccoli-Gessaroli 1.