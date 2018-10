Vola lo shuttle Rimini-Bologna, estate con 11mila passeggeri tra l'aeroporto felsineo e la Romagna

Attualità

Riccione

| 12:26 - 03 Ottobre 2018

Cresce il numero di chi sceglie lo “Shuttle RN/BO Airport” per raggiungere il comune di Riccione dall’hub felsineo. Se nel 2017, nei mesi da maggio a settembre, erano stati 6mila i viaggiatori a compiere il percorso di andata e ritorno tra l’hub felsineo e Perla Verde, nello stesso arco temporale di quest’anno il loro numero è aumentato di 5mila unità toccando quota 11mila.

Da sottolineare come la metà del volume di traffico (49%) sia in arrivo dall’estero. Regno Unito e Germania, i Paesi più rappresentati: 30% complessivo dei turisti stranieri.Luglio il mese più affollato dell’estate con 1.800 arrivi. Numeri di successo raccolti grazie alla collaborazione e sostegno offerti a“Vip srl”, l’azienda che gestisce tutti i collegamento e servizi dello “Shuttle Rimini- Bologna Airport, dall’Amministrazione Comunale e dell’Associazione Albergatori di Riccione.

Grazie a questi numeri il collegamento di linea su gomma, compie a partire da questo mese un ulteriore salto di qualità. Si trasforma in servizio annuale. Si supera, in questo modo, il semplice legame con i picchi della stagione turistica estiva, per diventare vettore di mobilità sempre a disposizione del territorio e dei suoi abitanti, 365 giorni l’anno. A disposizione dei viaggiatori 4 fermate: Stazione FF.SS. –Terme – Via Milano – Via G. D’annunzio. Si tratterà di un servizio “su richiesta”, svolto su un mezzo NCC, che collegherà il Comune di Riccione e la fermata Shuttle riminese di Via Fada e viceversa.

“Il dato più evidente e importante di queste prime due estati di collegamenti diretti con Riccione è che abitanti e turisti lo scelgono sempre di più. È una connessione importante per la città e ne favorisce anche l’incoming internazionale. Per crescere ancora, il prossimo passo è estendere a tutto l’anno il servizio. Obiettivo certamente possibile grazie alla proficua collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Associazione degli albergatori avviata in questi due anni e di cui desidero ringraziare entrambi. Il nostro comune obiettivo è aumentare gli arrivi turistici e offrire una connessione con Bologna, comoda, veloce, economica, a tutto il territorio di Riccione”

Roberto Benedettini, amministratore unico Vip Srl.

“I numeri estremamente positivi del servizio shuttle confermano la validità dell’iniziativa: il servizio di collegamento con l’aeroporto di Bologna, non solo ha registrato un’ottima performance di prenotazioni, ma è stato utilizzato dal 50% di turisti stranieri. Un’opportunità molto apprezzata per la sua utilità ed efficienza ragion per cui in futuro lavoreremo per estendere e potenziare questo strumento a disposizione dei nostri turisti. Un grande lavoro di squadra che si è reso necessario e doveroso per facilitare e promuovere il raggiungimento dei visitatori in Riviera, a fronte della necessità di un aeroporto che auspichiamo fortemente raggiunga presto tutti i numeri necessari a dare risposte alle esigenze del nostro territorio”.

Stefano Caldari, Assessore turismo Riccione

“Il servizio shuttle da e per Riccione verso Aeroporto Marconi di Bologna continua, al secondo anno di attività, ad essere apprezzatissimo dai nostri ospiti e non solo, anche i residenti lo utilizzano per raggiungere l’aeroporto di Bologna. Puntualità, mezzi nuovissimi, frequenza ed economicità sono i punti forza di questo servizio che ci auguriamo possa diventare annuale con punti di prelievo e di scarico degli ospiti sempre più vicini agli hotel. Proprio in questi giorni si è aperto un proficuo dialogo con l’Amministrazione Comunale, noi e la VIP Srl per rendere sempre di più personalizzato il servizio sul comune di Riccione”.

Rodolfo Albicocco, presidente Federalberghi Riccione