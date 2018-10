"Voci dell'anima" giovedì 4 serata conclusiva del festival riminese: letture, spettacoli e premiazioni

Eventi

Rimini

| 11:58 - 03 Ottobre 2018

Serata conclusiva giovedì 4 ottobre al festival Le Voci dell’Anima, Teatro degli Atti di Rimini. Tre spettacoli ospiti e premiazione della compagnia vincitrice del festival 2018.

Come ogni giorno apre la serata Animali da palco: nella saletta foyer, Teresio Massimo Troll ed Elisa Barucchieri intratterranno gli ospiti e il pubblico del festival presentando autori/poeti indipendenti.

Alle 20.30 la compagnia Korekané presenta un estratto dello spettacolo People-gente sul ponte, esito finale con i partecipanti al corso Il corpo in azione. In un continuo movimento nello spazio, quattro personaggi ci daranno brevi stralci delle loro biografie, lasciandoci intravedere quella crepa che li accomuna e li distingue. Solo quando tutto appare definitivamente perduto, arriviamo alla massima profondità, scoprendo ciò che è veramente importante.

Alle 21.00 in scena Maurizio Argàn, direttore artistico del festival insieme a Alessandro Carli, con lo spettacolo Crepare di rabbia (nella foto di Luca di Bartolo), probabilmente scritto da Ilaria Drago e diretto da Fabio Biondi.

“Quando è iniziato questo vuoto? Come succede che una mattina ti svegli e cominci a dimenticare tutto? Tutto della bellezza che c’è. Della verità, della vita autentica. Quando è iniziata la mutilazione dell’anima e la stortura della sua voce? Una malattia si ficca piano tra le ossa e germina e fa l’andatura zoppa, monca ogni desiderio. Che malattia è?”

Una scrittura scenica elaborata a partire dalle emozioni e dai racconti dell’attore che riflette sulla condizione dolorosa del vivere di oggi.

Alle 22.00 Kuziba Teatro e Bottega Degli Apocrifi presentano L’estranea di casa.

La storia di Luminiia, un’insegnante rumena che suo malgrado diventa badante in Italia, ma anche la storia di Chella, un’anziana signora restia ad accettare un’estranea in casa sua, e la storia di Alexi, il marito rimasto in Romania, capo di famiglia ‘perdente’, e di Mariangela, figlia dell’anziana donna che per la sua realizzazione fuori dall’ambito familiare paga un prezzo troppo alto fatto di rimorsi e sensi di colpa.

A seguire premiazione della compagnia vincitrice del festival 2018.