Allattamento, iniziative in tutta la regione. Sabato flash mob a Rimini

| 11:41 - 03 Ottobre 2018

“Indossa una maglietta bianca e vieni anche tu ad allattare”. Questo l’invito esteso a tutte le mamme del territorio romagnolo per sostenere l’allattamento al seno, in occasione della Settimana mondiale per l’allattamento (1-7 ottobre).

“Flash Mob Allattiamo insieme” è una iniziativa promossa per il sesto anno consecutivo dalla Regione Emilia Romagna e organizzata in Romagna dai Dipartimenti Salute Donna, Infanzia e Adolescenza dell’Azienda USL in collaborazione con i Comuni, gli Enti locali, le Associazioni di volontariato del territorio e i Gruppi di sostegno.

L’iniziativa si svolgerà sabato 6 ottobrea Cesena, Forlì e Rimini. Chiunque può partecipare, meglio se indossa una maglietta bianca, che è uno dei segni “di riconoscimento” della campagna. L’obiettivo è quello di coinvolgere tantissime mamme per sostenere l’allattamento al seno e offrire anche una occasione per scambiarsi esperienze e consigli su questo naturale gesto d'amore, importantissimo per la salute delle donne e dei bambini. Mamme che allattano, papà, referenti dei gruppi di sostegno, ostetriche dei Consultori, professionisti dei servizi ospedalieri, Centri per le famiglie e Comuni, saranno insieme per ricordare quanto l’allattamento al seno sia importante, per dare informazioni e rispondere a dubbi e domande.

I flash mob e le altre iniziative in Romagna per la settimana mondiale per l’allattamento 2018

Rimini, flash mob sabato 6 ottobre, alle ore 10.30, in Piazza Cavour

Cesena, flash mob sabato 6 ottobre, alle ore 10, in Piazza Giovanni Paolo II (davanti al Duomo). In caso di pioggia, l’appuntamento sarà sotto il porticato del Comune, in piazza del Popolo.

Forlì, flash mob sabato 6 ottobre, alle ore 10, presso il Chiostro di San Mercuriale. In caso di maltempo l’appuntamento sarà in una saletta adiacente.