Risotto da record per chef riminese, secondo classificato al prestigioso "Chicco d'oro" di Verona

| 10:44 - 03 Ottobre 2018

Chef riminese sul podio dell'edizione 2018 del "Chicco d'oro" la più importante competizione italiana dedicata al riso e alle sue declinazioni. Luca Borrelli, campano d'origine, riminese da 12 anni, chef con esperienza anche internazionale, ha partecipato alla competizione che si è svolta a Isola della Scala a Verona all'interno della 52° edizione della Fiera del Riso.

La sfida andata in scena martedì, ha coinvolto circa 30 partecipanti."Il tema" racconta Luca "era preparare un risotto con prodotti Igp e Dop della propria regione con varie tecniche e texture diverse".

Luca, chef da 10 anni e in forza al ristorante"Amo Rimini" da 3, ha conquistato il secondo posto assoluto preparando un risotto con squacquerone e porcini, sopra una pancia di more romagnola cotta a bassa temperatura, una demi glace di midollo di vitello, perle di aceto balsamico e polvere di radicchio verde.

"Amo Rimini" dice ancora Luca "è stata davvero una grande esperienza portare l'Emilia Romagna in un contesto di così grande livello".

Altri due chef riminesi si sono distinti nella competizione. "Premio tradizione" per Fabio Gallo (a sinistra nella foto gallery) menzione speciale "premio energia" per Sebastiano Siano (a destra nella gallery assieme a Paolo Rossetti)