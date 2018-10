San Marino, parata di stelle di alto livello per un'edizione spettacolare di Rally Legend

Sport

Repubblica San Marino

| 08:40 - 03 Ottobre 2018

Mikko Hirvonen e Craig Breen in gara, Kris Meeke tra le Legend Stars, Miki Biasion, Juha Kankkunen, Markku Alen, Andrea Aghini, Franco Cunico, Riccardo Patrese ed Emanuele Pirro nella Martini Racing Celebration sono grandi campioni che rappresentano la irresistibile attrattiva di Rallylegend.

Ma nel corposo e prestigioso elenco iscritti dell’evento sammarinese – centocinquanta macchine da sogno e altrettanti, appassionati equipaggi di tutta Europa e anche da altri Continenti – sono tanti i piloti e i navigatori che vantano palmares prestigiosi, spesso nell’ambito della propria Nazione, per i quali Rallylegend è l’appuntamento per tornare a stringere il volante, per divertirsi e far divertire.

Sono le regine di Rallylegend, le vetture storiche. Spiccano le più “anziane”, la Steyr Puch dell’austriaco Moessler e la Ford Lotus Cortina di Nothdurfter, entrambe del 1965. Come la Renault 4GTL, con cui il portoghese Pinto Dos Santos ha frequentato il Mondiale Rally anni fa. I sammarinesi Davide Cesarini (Ford Escort Rs) e Stefano Rosati (Talbot Lotus) sono tra i favoriti per la vittoria. Da ammirare anche la Lancia 037 di Claudio Covini, la Audi Quattro del lettone Ivars Velme, protagonista di vertice assoluto nei rally storici del suo Paese, e le Fiat 124 Abarth di Bazzocchi e Bertelli, le insolite Lada e le sempre affascinanti Ford Escort RS.

A Rallylegend torna la sfida tra l’uruguaiano Gustavo Trelles (Toyota Celica St 205), più volte campione del mondo, e il modenese Piergiorgio Bedini, che in realtà le soddisfazioni più grandi se le è tolte nel Campionato Europeo e in Italia. Anche lui su Toyota Celica, avrà a fianco Faustino Mucci. Trelles e Bedini, in realtà, si sono incrociati raramente sulle speciali mondiali, ma entrambi le hanno frequentate con diverse fortune. Tra i pretendenti alla vittoria a Rallylegend, sicuramente da tenere d’occhio Salvatore Riolo (Subaru Legacy), più volte vincitore a San Marino, Marcello Colombini, pilota locale sempre protagonista di vertice con la BMW M3, Simone Romagna (Lancia Delta 16V), qui vincitore di categoria lo scorso anno. Ci sarà Marco De Marco (Subaru Legacy), al via di tutte le edizioni di Rallylegend, e immancabile anche Flaviano Polato, con la piccola e grintosa Fiat 126.

Con Mikko Hirvonen e Craig Breen al via, la categoria “World Rally Car-Kit Car” catturerà molta attenzione. Anche perché, tra i piloti nostrani, Luca Pedersoli (Citroen C4 WRC) e “Dedo” De Domicis (Subaru Impreza WRC) cercheranno di inserirsi nella lotta al vertice tra questi “big”. Sono più di una quindicina le WRC al via, e si va dalle prime Peugeot 206 WRC e Toyota Corolla di fine anni novanta, fino alle Ford Focus Wrc e Citroen C4 del 2008. Spiccano i nomi del danese Kristian Poulsen (Toyota Corolla WRC), che vanta ottimi risultati nel campionato tedesco dal 2004 al 2006, del ceco Jiri Jirovec (Toyota Corolla WRC), pilota di lungo corso, protagonista nelle gare nazionali del suo Paese e che adesso raccoglie risultati di valore nelle gare storiche europee, di Enrico Tortone (Ford Focus WRC), che vanta buoni risultati in gare evento aperte alle WRC, e del belga Philippe Olczyk (Peugeot 206 WRC), grande affezionato di Rallylegend.

Questa è la categoria senza rilevamento tempi, dove si preparano a dare grande spettacolo macchine da sogno e piloti provenienti da tutta Europa, con Kris Meeke “super star” del gruppo. Piloti che non risparmiano numeri di alta scuola al volante della storia dei rally: Lancia Delta S4, Audi Quattro, Lancia 037, Porsche, Mitsubishi, Opel Ascona 400, Subaru Impreza, Toyota Celica, Lancia Delta Integrale, anche una rara Hyundai Accent WRC, quella del greco Putsakis, e tante altre. Tra i più applauditi ci saranno l’inglese Frank Kelly, funambolico con la Ford Escort MK2. E con la sua Lancia Delta S4 sarà, come consuetudine, della partita anche Paolo Valli, uno degli ideatori di Rallylegend, nonché Presidente della FAMS, la Federazione Automotoristica Sammarinese. Dagli Stati Uniti arriva Ramana Lagemann (Subaru S7 WRC), che è stato pilota ufficiale Subaru negli Usa, nei primi anni 2000, con molti successi nell’X Games Rally e nella SCCA Pro Rally in Gruppo N, mentre dall’Irlanda, dove è stato protagonista in vari campionati nazionali proviene Thomas Fitzmaurice (Subaru Impreza WRC). Chantal Galli, dalla Svizzera, campionessa italiana rally femminile nel 1986 e 1988, si presenta a Rallylegend con la Lancia Delta Integrale. Ancora una volta al via il giornalista Michael Gerber (Toyota Corolla WRC), tedesco come Manfred Pommer (Audi Quattro), vice campione europeo di rallycross a metà anni novanta. Saranno della partita anche Franco Corradin (VW Golf), pilota di lungo corso, dai buoni trascorsi in gare nazionali e internazionali, e Edoardo Bresolin (lancia Rally 037), che vanta esperienze positive nel Mondiale Rally di pochi anni fa. Tra gli apripista, invece, immancabile la presenza di Graziano Rossi (BMW M3), centauro di valore qualche anno fa e papà di Valentino Rossi, mentre spettacolo è atteso dal funambolico Paolo Diana.