Rimini, rapina in banca col taglierino: malvivente scappa a piedi col bottino

Cronaca

Rimini

| 07:09 - 03 Ottobre 2018

Armato di taglierino ha fatto irruzione in una banca a Miramare. E' successo martedì mattina nella filiale del Credit Agricole. Con il volto coperto il rapinatore è entrato in banca e, dopo aver minacciato l'impiegato, si è fatto consegnare quanto presente nelle casse scappando poi a gambe levate verso la spiaggia. Sono ancora in corso le indagini per risalire alla sua identità. Il bottino non sarebbe particolarmente ingente: qualche migliaia di euro. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Rimini.