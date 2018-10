Rimini, aggressione alla stazione ferroviaria: la Prefettura dispone maggiori controlli

Attualità

Rimini

06:23 - 03 Ottobre 2018

Presieduto dal Prefetto, si è tenuto martedì il consueto incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel corso del quale è stata analizzata la complessiva situazione inerente alcune aree del centro di Rimini. Attenzione è stata dedicata all’ultim fatto avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria: la natura della presunta aggressione, la cui dinamica risulta essere diversa rispetto a quella riportata attraverso i media, certamente non esclude l’impegno delle forze dell’ordine e il massimo sforzo investigativo per prevenire e contrastare qualsiasi atto di illegalità o violenza che possa essere commessa anche in zone della città, che - pur essendo meritevoli di interventi con illuminazione e con soluzioni di tipo strutturale - non possono essere definite zone a rischio.

Anche grazie a tutti gli elementi forniti dalle Forze dell’Ordine, è stato possibile riscontrare che non si registrano criticità nell’area della stazione ferroviaria, ma che comunque si è ritenuto di aggiornare le attività di controllo del territorio da parte delle pattuglie delle forze di polizia e del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato che collaboreranno con gli equipaggi dell’Esercito Italiano già impiegate nell’operazione “Strade Sicure” presso la stazione.

Il Prefetto ha rilevato che i risultati raggiunti nei mesi scorsi dalle Forze dell’Ordine nella costante attività per garantire la sicurezza dei cittadini e lo svolgimento ordinato degli eventi organizzati in provincia, confermano l’andamento positivo della linea d’azione già intrapresa e che va, quindi, proseguita con la stessa determinazione e professionalità dimostrate in vista poi degli impegni connessi con le festività natalizie.

I partecipanti hanno quindi condiviso la necessità di effettuare un costante aggiornamento del “sistema” di prevenzione dei reati, sistema da modulare di volta in volta sulla base delle situazioni cittadine e delle circostanze rilevate e segnalate. Importante infine riqualificare alcuni spazi della città per prevenire atti criminosi e recuperare aree a potenziale rischio degrado. In tale ambito si inquadra anche l’impegno assunto dall’Assessore alla Sicurezza del Comune di Rimini in ordine all’implementazione del sistema di pubblica illuminazione.