Calcio giovanile, colpaccio del Rimini Under 17 a Trieste (3-0). Pari dell'U15, ko per U14 e U13

Campionato Under 17



Triestina-Rimini 0-3 (primo tempo 0-1)



RIMINI: Bascucci, Santarini (25' st Garetti), Giovannini (20' st Tonini), Caldari, Pecorella (25' st Crescentini), Manfroni, Canini A. (25' st Redeghieri), Ceccarelli, Antonioli (10' st Brolli), Montebelli (10' st Ulloa), Pecci (20' st Canini F.). A disp.: Pasini, Di Fino. All.: Vanni.



Nuovo meritato successo per la formazione Under 17 di mister Gabriele Vanni (foto) corsara sul sempre ostico campo della Triestina. I biancorossi hanno disputato una prestazione molto positiva, anche a livello tecnico. I riminesi hanno creato parecchio in fase offensiva senza mai rischiare nulla dietro. Le reti hanno portato le firme di Montebelli, che ha sbloccato il risultato su punizione. Nella ripresa il raddoppio è stato siglato da Canini, abile a sfruttare una respinta dell'estremo difensore, mentre il 3-0 è stato realizzato da Brolli che ha finalizzato un'azione di contropiede.



Campionato Under 15



Triestina-Rimini 1-1 (primo tempo 1-0)



RIMINI: Tuppolano (20' st Boldrin), Zaghini, Bianchi (15' st Sammaritani), Rushani, Casadei, Bracci, Cavioli (15' st Bedetti), Marinucci (15' st Tamai), Giunchi (20' st D'Orsi), Fabbri (20' st Guidi), Barbatosta (5' st Pozzi). All.: D'Agostino.



Un punto e tanto rammarico per l'Under 15 guidata da mister Matteo D'Agostino, di scena a Trieste. Nonostante la buona prestazione, un ulteriore passo avanti rispetto alle già positive prime uscite di campionato, i riminesi devono fare il mea culpa per non avere concretizzato le numerose palle gol create. Nella sola prima frazione, chiusasi con gli alabardati in gol all'ultimo minuto, i biancorossi hanno sfiorato il vantaggio Marinucci, Rushani e due volte con Cavioli. Ripresa a senso unico che però ha fruttato solo il pareggio grazie a un tiro-cross di Giunchi, deviato da un difensore. Poi Tamai, Fabbri e Pozzi hanno avuto l'opportunità per andare ancora a segno ma anche in questo caso la palla non è entrata.



Campionato Under 14



Modena-Rimini 2-1 (primo tempo 0-0)



RIMINI: De Michele, Gabriele (21' st Zamagni), Cicconetti, Madonna (1' st Morelli), Caverzan (33' st Vasjary), Nastase, Proverbio (27' st Pellegrini), Gianfrini (33' st La Motta), Di Pollina (21' st Lonardo), Alvisi, Zangoli. A disp.: Munari, Pasquinelli, Porcellini. All.: Finotti.



Sconfitta di misura per l'Under 14 di mister Massimo Finotti, domenica caduta sul campo del Modena. Brutto primo tempo, forse il peggiore della stagione giocato dai biancorossi. Secondo frazione più equilibrata, con i riminesi scesi in campo con ben altro piglio. Il Rimini ha reclamato per il gol del possibile vantaggio, ma per l'arbitro la palla non ha varcato la linea di porta. Nel momento migliore dei biancorossi l'uno-due dei canarini, poi ha accorciato le distanze Lonardo prima del forcing finale che, purtroppo, non ha sortito la rete del pareggio.



Campionato Under 13



Piacenza-Rimini 4-2 (0-0, 4-0, 0-2)



RIMINI pt: Jashari, Brisku, Gabellini, Tamburini, Imola, Volonghi, Rama, Ciavatta, Hassler. All.: Serafini.



RIMINI st: Cerretani, Gabellini (12' Gabellini), Urcioli, Tamburini (12' Imola), Rubino, Muratori (19' Hassler), Paganini, Capicchioni, Giometti. All.: Serafini.



RIMINI tt: Jashari (10' Cerretani), Brisku (12' Giometti), Gabellini, Tamburini, Imola, Volonghi, Rama, Ciavatta (12' Capicchioni), Hassler. All.: Serafini.



Sconfitta con l'onore delle armi per l'Under 13 di mister Serafini, di scena sul campo del Piacenza in una gara combattuta e nel complesso equilibrata. Sia pure al cospetto di una compagine più esperta e rodata, i baby biancorossi hanno tenuto molto bene il campo in due dei tre tempi (come di consueto disputati sulla distanza dei 20' ciascuno) di gioco. A determinare il risultato finale la seconda frazione, nella quale i biancorossi dopo essere andati sotto hanno perso un po' di fiducia. Nel primo e nel terzo tempo, al contrario, il Rimini ha avuto il predominio del gioco, mostrando buone cose in fase di possesso e cercando sempre giocare la palla. Le reti dei ragazzi di mister Serafini sono state realizzate da Hassler e Rama.