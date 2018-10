Boccette, nel Memorial Zileri vince ancora il ravennate Luca Molduzzi

Sport

Rimini

| 18:16 - 02 Ottobre 2018



Al President Park Ronco di Forlì si è disputata la prima gara nazionale di biliardo a boccette della stagione 2018 /19 che ha visto la presenza di 248 giocatori proveniente da 18 comitati provinciali del centro nord d’Italia: la manifestazione è intitolata al forlivese Pier Luigi Zileri, dirigente Fibis Provinciale, regionale e nazionale per oltre un ventennio, scomparso quattro anni fa all’età di settantotto anni. Il cinquantaduenne Luca Molduzzi di Ravenna, ventidue volte campione italiano e vincitore d’innumerevoli gare nazionali, iscrive per la seconda volta il suo nome nell’albo d’oro della gara nazionale di Forlì (suo il successo nella prima edizione) al termine di una cavalcata trionfale culminata con le nette affermazioni in semifinale contro il cattolichino Paolo Gamboni (100 -88) e in finale contro il maceratese Mario Brocchini (100- 66), due successi ottenuti di slancio dopo aver superato nei quarti per 100 a 60 il forlivese pluridecorato d’Italia (31 tricolori) Iuri Minoccheri. Terzo posto per il giovanissimo Simone Rinaldi di Macerata e per il già citato Gamboni. Al quinto posto si sono classificati Marco Merloni e Maurizio Valzania di Cesena, Iuri Minoccheri di Forlì e Luigi Capriotti di Macerata. A latere si è svolta una gara riservata alla terza categoria in cui si è imposto Andrea Donatini di Imola sul veterano Dino Boschi di Forlì

Nella foto: da sx Boschi, Brocchini, Molduzzi e Donatini