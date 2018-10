La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, i gazebo degli ingegneri riminesi in piazza

Attualità

Rimini

| 18:13 - 02 Ottobre 2018

Si è svolta domenica scorsa, anche nella provincia di Rimini la prima edizione de “La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica” che ha visto ben 500 piazze in tutta Italia impegnate ad informare i cittadini sul rischio sismico.

Sono state sei le piazze che domenica 30 settembre della provincia riminese erano coinvolte nella giornata nata per favorire una cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.

La 1° Giornata nazionale della prevenzione sismica organizzata da Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale Ingegneri e Consiglio Nazionale Architetti ha visto nella provincia oltre a piazza Cavour di Rimini altri cinque piazze: Santarcangelo, Cattolica, Verucchio, Morciano, Coriano.

In ognuna delle piazze erano presenti Ingegneri e Architetti esperti in materia che hanno spiegato ai cittadini alcuni concetti utili sul patrimonio edilizio e sul rischio sismico.

Soprattutto è stata l’occasione per presentare ai cittadini l’iniziativa “Diamoci una Scossa”. Fino alla fine di novembre è attivo infatti un programma di “prevenzione” che darà la possibilità a chi ne farà richiesta, di avere delle visite tecniche informative presso le proprie abitazioni.

Grazie a questa campagna informativa si può accedere al sito giornataprevenzionesismica.it e richiedere una visita gratuita presso la propria abitazione da parte di un professionista esperto.

“Il terremoto è un evento imprevedibile i cui effetti sugli edifici e sulle persone oggi possono essere mitigati adottando misure che migliorino la sicurezza degli edifici – spiegano gli organizzatori -

In un Paese straordinario ma ad alto rischio sismico quale è l’Italia, il grado di sicurezza della casa diventa la prima cosa da conoscere e, laddove necessario, migliorare attraverso adeguate misure antisismiche. In caso di terremoto una casa più sicura può infatti significare molto, se non tutto, per la vita di chi la abita”.