Calcio C, il recupero con la Ternana mercoledì 24 ottobre alle 20,30. La prevendita per il Giana Erminio

| 17:56 - 02 Ottobre 2018

L’incontro Ternana-Rimini, rinviato lo scorso 19 settembre e valido per la prima giornata del campionato di serie C, verrà recuperato mercoledì 24 ottobre con inizio alle ore 20.30, a cavallo tra il derby in trasferta con l’Imolese (21 ottobre) e il match interno col Sud Tirol (28).



VERSO IL GIANA ERMINIO E' attiva la prevendita per l'incontro Giana Erminio-Rimini, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie C, in programma domenica 7 ottobre allo stadio "Comunale" di Gorgonzola con inizio alle ore 14.30 (dirige Gino Garofalo di Torre del Greco , assistenti Dicosta-Cubicciotti).

I biglietti del Settore Ospiti sono disponibili, al prezzo di € 10 + diritti di prevendita (under 14 € 1 + diritti di prevendita), on-line sul circuito Vivaticket o nei seguenti punti vendita:

Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci 69, Rimini

Tabaccheria Romani: via Popilia 5, Rimini

Rimini Reservation: piazzale Cesare Battisti 1, Rimini

I medesimi tagliandi del potranno essere acquistati entro le ore 19 di sabato 6 ottobre e senza obbligo di tessera del tifoso, la domenica non saranno in vendita. Il giorno della gara sarà invece possibile acquistare i biglietti di Tribuna Sud (Settore 1) al costo di € 14 con riduzioni per ragazzi, donne e over 65 senza obbligo di tessera del tifoso.



QUI MONZA Il primo acqusto dell’era Berlusconi al Monza è il il centrocampista offensivo Simone Iocolano ha firmato un contratto biennale. Classe 1989, vanta quasi 250 partite nei professionisti con 36 reti all’attivo. Ha mosso i suoi primi passi nell’Ivrea, per poi approdare al Bassano nella stagione 2009/2010, dove ha giocato sei stagioni e mezzo con una parentesi nel Vallee D’Aoste. E’ poi approdato all’Alessandria (da gennaio 2015alla stagione scorsa), mentre nello scorso campionato ha militato in serie B nel Bari (22 presenze).