Scambi internazionali: 29 studenti e 3 docenti finlandesi ricevuti in Comune insieme ai partner del liceo Einstein

| 17:46 - 02 Ottobre 2018

Una delegazione formata da 3 docenti e 29 studenti del “Normale Lyceum di Helsinki” è stata ricevuta questa mattina nel Consiglio comunale di Rimini dall'assessore all'ambiente Anna Montini; insieme a loro i partner riminesi del Liceo scientifico “Einstein” che insieme a loro stanno partecipando al progetto “Science and the future”.

Le Attività - che verranno supportate con visite guidate ai luoghi specifici per l'approfondimento dei temi in questione - saranno:

1 - Raccolta dati consumi energetici: progettazione di una scheda di rilevamento dati con riferimento alle bollette domestiche; gli studenti italiani e finlandesi, sotto la guida di un esperto di ingegneria ambientale progettano una scheda di rilevazione in cui registreranno i consumi energetici di quattro mesi dell’anno, individuati di comune accordo tra i partner ; ciò implicherà la lettura guidata delle voci presenti nelle stesse bollette .

2 – Comparazione dei dati acquisiti dalla lettura delle bollette dei due paesi partner con intervento di un esperto di ingegneria ambientale al fine di stabilire il nesso con i cambiamenti climatici e responsabilizzare studenti e famiglie sulla questione ambientale; l’attività veicolerà il confronto fra stili di vita tra due diverse culture;

3 – Casa bolletta zero: visita guidata nel territorio di Rimini ad una casa a zero energia come esempio di buona pratica nella salvaguardia dell’ambiente e consapevole scelta di una soluzione possibile ; sono coinvolti gli studenti e gli insegnanti .

4 – Fondazione Golinelli: esperimenti di laboratorio

5 – Fab Lab Romagna, visita dei laboratori e debug dell’applicazione Treasure Hunt nelle vie del centro storico di Rimini, progettata per il gruppo italo-finlandese

6 – Visita di un giorno a Isola del Piano, azienda Girolomoni per assistere al ciclo di produzione della pasta usando energie rinnovabili ed essere istruiti sul perché non si usino veleni né additivi chimici e su cosa sia un alimento biologico.