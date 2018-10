Sport

Morciano

| 17:31 - 02 Ottobre 2018

Cambio sulla panchina del Morciano Calcio, dopo il difficile inizio di campionato, con 5 sconfitte in 5 gare. La società biancorossa ha esonerato Simone Amadori, trovando l'accordo con Emanuele Pessina. In una nota il Morciano ringrazia Amadori per la collaborazione prestata e annuncia la presentazione alla squadra del nuovo mister, in occasione dell'allenamento di martedì.