Servizi anagrafici di Miramare: da mercoledì nuovi orari di apertura

Attualità

Rimini

| 17:29 - 02 Ottobre 2018

Cambia l’orario d’apertura della Delegazione anagrafica di Miramare. Da Mercoledì 3 ottobre 2018 gli uffici di Piazza Decio Raggi osserveranno saranno aperti al pubblico dalle ore 10,30 alle 12,30 per il servizio autentiche di firme e copie, informazioni, certificazioni esclusi gli estratti di Stato civile che possono essere rilasciati solo presso gli uffici di via Caduti di Marzabotto 25 aperti dalle 8 alle 12. Per il rilascio o rinnovo delle carte d'identità occorre concordare l' appuntamento contattando il numero 0541/793882 dalle ore 12,30 alle ore 13,30. Nella giornata di sabato gli uffici saranno chiusi.