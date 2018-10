VIDEO: con flessibile taglia una bombola del gas che scoppia, investito dalle fiamme. Grave in ospedale

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 17:10 - 02 Ottobre 2018

Gravissimo incidente capitato a un 75enne di San Vito, residente in via Bargellona, che si è ustionato in maniera seria. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di martedì: l'uomo era in un garage adibito a deposito di attrezzi. Ha utilizzato un flessibile per tagliare in due una bombola di gas: la fiammata che si è generata lo ha investito completamente. Una scena drammatica si è materializzata agli occhi dei passanti, che hanno gettato acqua sull'uomo e hanno chiamato i soccorsi. Il personale del 118 ha provveduto al soccorso e al trasporto al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. Le fiamme si sono propagate anche al garage e sono state spente dai Vigili del Fuoco. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri di Rimini. Nel VIDEO il luogo dell'incidente.