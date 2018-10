Il panino con il tartufo: la novità della Fiera nazionale di Pergola. Ci saranno oltre 2 km di stand gastronomici

Eventi

| 16:50 - 02 Ottobre 2018

Nelle domeniche del 7, 14, 21 ottobre torna a Pergola la Fiera del tartufo bianco pregiato, giunta alla sua 23esima edizione. L'evento è organizzato dall'Amministrazione Comunale di Pergola, in collaborazione con la Camera di Commercio, la Confcommercio e la Cia di Pesaro e Urbino, con il patrocinio del Ministero alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della Regione Marche e dell'Enit. Una fiera di specialità enogastronomiche in costante crescita che è pronta a stabilire un record: oltre 2,5 km di espositori di prodotti tipici di altissima qualità, su tutti naturalmente l'oro di Pergola, il tartufo bianco pregiato. Per dare il giusto risalto al tartufo è stata appositamente istituita una commissione per valutare e controllare la qualità dei tartufi esposti e messi in vendita, a garanzia del turista italiano e straniero.



In audio interviste al Sindaco di Pergola, Francesco Baldelli, e al Direttore Confcommercio Pesaro-Urbino, Amerigo Varotti.