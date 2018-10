Meno barriere e più ascensori nelle case: 15 milioni per finanziare interventi privati

Attualità

| 16:44 - 02 Ottobre 2018

Meno barriere architettoniche e più ascensori o altre opere di abbattimento in palazzi e appartamenti privati di disabili o anziani dell'Emilia-Romagna. E' destinato a questi obiettivi un pacchetto di interventi da oltre 15 milioni di euro, rivolto ai proprietari di condomini o abitazioni che hanno fatto domanda sia per il fondo nazionale - rifinanziato dopo 14 anni di stop e con novemila domande, all'1 marzo 2018, ferme da tempo - sia per il fondo messo in moto nel 2014 dalla Regione per ovviare al blocco nazionale e che da allora ha finanziato con oltre otto milioni circa 2.300 interventi. Circa 13 milioni del nuovo pacchetto costituiscono un anticipo sui 29 milioni statali previsti in tre anni, fino al 2020, per l'Emilia-Romagna; il resto, 2,2 milioni, esaurirà la graduatoria regionale, che all'1 marzo aveva 710 domande. I fondi sono destinati ai Comuni e alle loro Unioni, che li gestiranno in base alle graduatorie e alle situazioni di maggior gravità. La Giunta regionale ha così approvato, lunedì, il riparto dei contributi. Tra le opere per abbattere le barriere architettoniche sono finanziabili montascale, pedane elevatrici, ascensori; adattamento di servizi igienici; allargamento delle porte; videocitofoni e automazione per porte e cancelli. "Con l'arrivo di questi fondi, molto attesi dalle Regioni e dai cittadini - sottolinea Elisabetta Gualmini, vicepresidente della Regione con delega al Welfare - mi auguro si arrivi al ripristino delle procedure della legge nazionale per consentire alle persone con disabilità di vivere in ambienti senza ostacoli". "Anche quest'anno, comunque - prosegue - la Regione ha fatto la propria parte, come fa da anni, intervenendo con risorse proprie. Sostenere l'autonomia delle persone disabili è un principio di civiltà, centrale nelle nostre politiche sociali". Il Fondo nazionale è stato ripartito in Emilia-Romagna in base al numero di richieste nelle graduatorie comunali: a Rimini vanno 1,1 milioni. Il riparto del Fondo regionale è in base alla graduatoria regionale: Bologna 440mila euro mentre Rimini 305mila euro.