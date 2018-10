Nuova squadra per appassionati di nuoto, nasce ValMaster a Novafeltria. Al via le iscrizioni

Sport

Novafeltria

| 16:16 - 02 Ottobre 2018

E' nata a Novafeltria ValMaster, la nuova squadra di nuoto Master. Gli allenamenti sono partiti martedì 2 ottobre sotto la supervisione dell'allenatore Giacomo Piva: il gruppo cerca nuovi membri e invita tutti gli interessati ad unirsi alla ValMaster: per informazioni 0541 920600 oppure 333 3730253.

"Il nostro obiettivo è soprattutto il divertimento, è una squadra nata per creare gruppo e divertirsi insieme", spiega Piva. Basta sapere nuotare: è l'unico "requisito" per unirsi al gruppo. "Per il resto, proprio sulla tecnica fonderemo la maggior parte degli allenamenti", spiega l'allenatore della ValMaster. Un ambiente familiare che dà la possibilità agli appassionati di frequentare gli allenamenti compatibilmente con lo studio e il lavoro: due allenamenti a settimana saranno in orario di pausa pranzo, gli altri due di sera (nel dettaglio: lunedì 20.30-21.30, martedì e giovedì 12 alle 13, venerdì 21.30-22.30). Gli iscritti potranno prendere parte alle gare Uisp e al campionato italiano estivo, che si tiene a giugno a Riccione. Per il tesseramento e quindi per partecipare alle gare è necessario avere almeno 25 anni.