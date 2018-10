Riccione, Festa dei nonni: il vice sindaco Galli incontra gli anziani della Residenza e del Centro 'F.Pullè'

Attualità

Riccione

| 15:36 - 02 Ottobre 2018

Ricorre oggi 2 ottobre la Giornata dei nonni. “ Da sempre, ma soprattutto nella società di oggi - afferma il vice sindaco e assessore ai servizi alla persona Laura Galli - i nonni sono un grande pilastro di sostegno e supporto alle famiglie e ai nipoti, un collante sociale che infonde amore e saggezza. Ricoprono un grande ruolo di ammortizzatore sociale, costituiscono una straordinaria risorsa educativa per i più piccoli e, in generale, per gli stessi adulti, che saranno i nonni di un domani. Desidero rivolgere gratitudine e fiducia verso chi, ogni giorno, dedica il proprio tempo ai propri cari e verso chi, per malattia o avvenimenti di vita è solo. L’amministrazione mette loro a disposizione molteplici servizi e realtà, in grado di stimolare e coltivare interessi in socialità con gli altri”.



Il vice sindaco Galli in occasione della giornata dei Nonni ha fatto visita questa mattina e portato i saluti dell’amministrazione agli anziani della Residenza e del Centro Diurno “Felice Pullè”. Il Centro Diurno organizza attività di animazione, ludiche e di socializzazione per migliorare la qualità di vita degli anziani.



Dal mese di ottobre partirà per la prima volta un servizio denominato “ Sostegno alla Famiglia” rivolto ai familiari per supportarli nell’assistenza, non sempre semplice, ai propri cari con un percorso di ascolto e sostegno nell’affrontare le malattie cognitive, anche da un punto di vista relazionale. Quest’anno con il “ Progetto Riciclando” i nonni hanno preso parte con piccoli gruppi alla creazione di oggetti da materiale da recupero destinato ai mercatini. Queste sono solo alcune delle iniziative che, con lo Scaramaz Cafè e i corsi pre - parto gestiti dall’Ausl sono programmate all’interno della struttura.



Si ricorda inoltre che dal primo ottobre sono partite le iscrizioni ai corsi di attività motoria del Comune di Riccione, rimarranno aperte fino al 15 ottobre.

Con il nuovo anno partiranno anche i corsi di inglese e i laboratori. Domenica 14 ottobre al Parco della Resistenza si terrà una grande festa con tutti gli anziani che usufruiscono dei servizi comunali assieme ai Centri di Buon Vicinato.