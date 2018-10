Pauroso scontro frontale laterale tra auto a Bellaria Igea Marina, un ferito

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 15:32 - 02 Ottobre 2018

Incidente stradale avvenuto a Bellaria Igea Marina, alle 8.10 di martedì, all'incrocio tra le vie Ravenna e Fornace. Dai primi accertamenti della Polizia Municipale, un 47enne albanese, alla guida di una Mercedes, stava percorrendo il tratto discendente del cavalcavia della via Fornace, da monte verso mare, fino a raggiungere via Ravenna, impegnando la carreggiata stradale per svoltare a sinistra. E' così avvenuto l'impatto con una Lancia Y guidata da una 35enne di Bellaria, nonostante il disperato tentativo della donna di evitare la Mercedes, deviando la propria direzione verso il centro della strada. Lo scontro ha interessato la parte anteriore destra della Lancia e la fiancata sinistra, parte anteriore, della Mercedes. Ad avere la peggio è stato il 47enne albanese, trasportato in codice di media gravità all'ospedale Infermi di Rimini. La 35enne invece è uscita illesa.