Infilano abiti in una grande borsa schermata: tre giovani nei guai alla Coin di Rimini

Cronaca

Rimini

| 15:14 - 02 Ottobre 2018

Un 19enne arrestato e due minorenni denunciati per un furto alla Coin di Rimini, nel tardo pomeriggio di lunedì. Non sono passati inosservati agli addetti alla sicurezza i tre giovani, che si aggiravano in maniera sospetta, tra gli scaffali del reparto abbigliamento maschile. Il 19enne, di origine albanese, reggeva una borsa di grandi dimensioni: un minorenne riminese ha preso gli indumenti dagli scaffali, rimuovendo l'anti-taccheggio, mentre una seconda minorenne fungeva da palo, controllando eventuali sguardi di curiosi o addetti alle vendite, schermando con il proprio corpo le azioni dei compagni ed evitando il passaggio di persone nelle vicinanze. All'uscita sono stati però fermati da una pattuglia della squadra Volante della Polizia. Da un controllo effettuato all’interno della borsa trovata in loro possesso, schermata con alcuni strati di alluminio e nastro adesivo da pacchi, sono stati ritrovati gli indumenti occultati, tutti marca Calvin Klein, del valore totale di oltre 300 euro. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza: per il 19enne, che aveva precedenti, sono scattate la manette per furto pluriaggravato in concorso. I due minorenni sono stati denunciati per lo stesso reato. Foto di repertorio.