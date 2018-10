Novafeltria: nel weekend rivive il rito della vendemmia con la festa. Musica, balli e tanto folklore

Eventi

Novafeltria

| 14:16 - 02 Ottobre 2018

Sabato 6 e domenica 7 ottobre Novafeltria celebra la seconda edizione della 'Festa della vendemmia e dei frutti d'autunno', con rievocazioni storiche, musica e stand gastronomici. La festa nasce dalla voglia di ripristinare una manifestazione che era un appuntamento tradizionale per la comunità, una festa per ringraziare del raccolto dell'uva e prepararla ad essere trasformata in vino. L'uva giungeva in piazza su carri adornati di fiori, trainati da buoi o muli e veniva versata in tini per poi essere pestata da giovani fanciulle e bambini: domenica 7 ottobre questo rito sarà rivissuto con canti e balli del repertorio. Durante la manifestazione sarà possibile visitare le cantine storiche di Novafeltria, riaperte per l'occasione, riscoprire gli antichi mestieri di un tempo e il ciclo di produzione del vino con gli arnesi antichi, giocare con i giochi di una volta, passeggiare tra le bancarelle, e premiare la vetrina a tema più bella. In audio il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini.