Al Teatro degli Atti prosegue 'Le voci dell'anima': in scena la danza di Atman

Eventi

Rimini

| 13:58 - 02 Ottobre 2018

Dopo un’apertura con buona partecipazione di pubblico, proseguono gli appuntamenti del festival Le Voci dell’Anima che fino al 4 ottobre porta al Teatro degli Atti di Rimini espressioni autentiche e di qualità nel nome del teatro e della danza. Ogni sera verranno presentati due spettacoli, uno alle ore 21.00 (spettacolo ospite) e un altro, a seguire, alle ore 22.00 (spettacolo in concorso); il pubblico potrà partecipare ad entrambi con il medesimo biglietto di 10€.

La serata conclusiva di giovedì 4 ottobre prevede tre spettacoli ospiti e la premiazione della compagnia vincitrice del festival 2018.

Di seguito una breve descrizione dei prossimi appuntamenti:

Mercoledì 3 ottobre, alle ore 21 torna la danza, la Compagniakha presenta lo spettacolo ospite Atman (FOTO Sara Meliti) con Kea Tonetti e la musica dal vivo di Tivitavi.

L’ Atman è il Sè, il soffio che dà la vita, l’assoluto in noi. La danza e il suono attraversano un continuo stato di trasformazione: libero, vibrante e al contempo immobile e silenzioso. Messaggera è una Kitsune, donna volpe. In Giappone portatrici di abbondanza e fertilità, seducenti, incantatrici, si possono trasformare in qualsiasi cosa desiderino. Più sono vecchie e più sono sagge e onniscienti: vedono e sentono tutto ciò che accade nel mondo, sono specchio dei pensieri, delle paure, della follia e degli attaccamenti umani.

Alle 22, il quinto e ultimo spettacolo in concorso Tre civette sul comò della compagnia Il Naufragarmèdolce. Un mirabolante gioco comico sulla comunicazione, sul linguaggio – sia fisico che verbale – sui rapporti tra le persone, la società ed il potere. Uno studio sul linguaggio del corpo e ciò che sottende.

Giovedì 4 ottobre, tre spettacoli per la serata conclusiva della sedicesima edizione del festival: alle 20.30 la compagnia Korekané presenta un estratto dello spettacolo People-gente sul ponte, esito finale con i partecipanti al corso ‘Il corpo in azione’. In un continuo movimento nello spazio, quattro personaggi ci daranno brevi stralci delle loro biografie, lasciandoci intravedere quella crepa che li accomuna e li distingue. Solo quando tutto appare definitivamente perduto, arriviamo alla massima profondità, scoprendo ciò che è veramente importante.

Alle 21.00, a seguito del successo nella passata edizione, torna in scena Maurizio Argàn con lo spettacolo Crepare di rabbia, probabilmente scritto da Ilaria Drago e diretto da Fabio Biondi. Una scrittura scenica elaborata a partire dalle emozioni e dai racconti dell’attore che riflette sulla condizione dolorosa del vivere di oggi.

Alle 22.00 Kuziba Teatro e Bottega Degli Apocrifi presentano L’estranea di casa.

La storia di Luminiia, un’insegnante rumena che suo malgrado diventa badante in Italia, ma anche la storia di Chella, un’anziana signora restia ad accettare un’estranea in casa sua, e la storia di Alexi, il marito rimasto in Romania, capo di famiglia ‘perdente’, e di Mariangela, figlia dell’anziana donna che per la sua realizzazione fuori dall’ambito familiare paga un prezzo troppo alto fatto di rimorsi e sensi di colpa.

A seguire premiazione della compagnia vincitrice del festival 2018.