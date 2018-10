Sott'acqua con il monociclo: Monomela non si ferma mai, ecco la nuova impresa dell'atleta riminese

Attualità

| 13:43 - 02 Ottobre 2018

In attesa della lunga pedalata da Rimini a Trento, per sostenere le attività di AROP (Rimini), centro oncoematologico pediatrico, e LILT (Trento), Lega Italiana Lotta Tumori, lo sportivo Denis Meluzzi, alias "Monomela", si è cimentato in un'altra impresa. Il riminese, funambolo ciclista in sella al monociclo, ha indossato la muta da sub per una spettacolare escursione, con il suo inseparabile mezzo, a una profondità di 15 metri. "Un'idea nata per caso, per curiosità, ma si è trasformato in qualcosa di unico e magico, ho imparato a conoscere il mondo subacqueo e quanto sia bello", spiega "Monomela" nel video pubblicato a testimonianza della sua nuova impresa. Dal 15 ottobre Denis sarà nuovamente "in superficie", accompagnato dalla fidanzata Joe Olivieri in mountain bike, per la pedalata da Rimini a Trento. Nelle città in cui Denis e Joe faranno tappa verranno allestiti dei banchetti per raccogliere le offerte. Con un'offerta di 10 euro, sarà possibile ricevere la maglietta ufficiale indossata dai due fidanzati.