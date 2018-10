Ex artigiani al servizio delle città gratis per renderle più belle e più sicure: ecco il progetto di Cna

Attualità

Riccione

| 13:33 - 02 Ottobre 2018

Nel giorno della Festa dei nonni, durante la Direzione nazionale di CNA Pensionati tenutasi a Riccione, CNA lancia “Nonni per le città”, un progetto nazionale che parte dal territorio riminese per riqualificare le città, rendendole più belle e più sicure.



Tanti ex artigiani ed ex artigiane, oggi pensionati, potranno mettere a disposizione esperienze, competenze e il “saper fare” per ripristinare l'arredo di una piazza, riqualificare immobili abbandonati o, più semplicemente, adottare un'aiuola, falciare un prato, riparare una panchina. Tutto questo sempre insieme ai giovani e alle reti associazionistiche e del volontariato già presenti e attive nelle città.



“Centri abitati più puliti e curati, luoghi accoglienti e strappati al degrado, quartieri riqualificati, sono ingredienti fondamentali per far crescere la sicurezza. Nonni per le città - spiega il riminese Giovanni Giungi Presidente Nazionale di CNA Pensionati - ha inoltre l'obiettivo, importantissimo, di far tornare a vivere di nuovo le piazze e i quartieri, di tornare al contatto umano e alla socializzazione in un mondo in cui l'isolamento fisico, accresciuto anche da un uso distorto delle piattaforme digitali e dei social network, è diventato un problema per tutti.

Un progetto nazionale che parte dal territorio riminese, dove l'esperienza dei “Ci.vi.vo” di Rimini è sicuramente un traino importante. “Vogliamo fare comunità” aggiunge Giungi “ed evidenziare il carattere civico dell'iniziativa, favorendo la consapevolezza che i beni, ancorché pubblici, sono anche e soprattutto “nostri” e che “prendendosene cura” si contribuisce a migliorare l'ambiente in cui viviamo e a diffondere buone pratiche di utilizzo, favorendo la socializzazione delle persone che condividono i medesimi spazi della città. Tutto ciò” conclude Giungi “riscoprendo le virtù del lavoro artigiano, stando insieme e riacquistando il valore della solidarietà partendo proprio dai nostri associati”.